¡Úµð¿Í¡ÛÂ§ËÜ¹·Âç¤¬¥ª¡¼¥×¥óÀï½éÅÐÈÄ¤Ç£²²óÌµ°ÂÂÇ£²Ã¥»°¿¶¡Ö¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡³ÚÅ·¤«¤éµð¿Í¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿Â§ËÜ¹·ÂçÅê¼ê¡Ê£³£µ¡Ë¤¬£²£²Æü¤Ë¥ª¡¼¥×¥óÀï¡¦ÃæÆüÀï¡ÊËÌÃ«¡Ë¤ËÀèÈ¯¡£¥ª¡¼¥×¥óÀï½éÅÐÈÄ¤Ç£²²ó£²£°µå¤òÅê¤²¡¢Ìµ°ÂÂÇ£²Ã¥»°¿¶¤È²÷Åê¤·¤¿¡£
¡¡½é²ó¤ËÀèÆ¬¤Î²¬ÎÓ¤ò£±µå¤ÇÍ·Èô¤ËÂÇ¤Á¼è¤ë¤È¡¢Â³¤¯ÅÄÃæ¡õ¾åÎÓ¤ËÏ¢Â³¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë¡££²²ó¤ÏºÙÀî¤È¥µ¥Î¡¼¤ò±¦Èô¤Ë»ÅÎ±¤á¤ÆºÇ½ªÂÇ¼Ô¤Î¥«¥ê¥¹¥Æ¤òÍ·¥´¥í¤ËÍÞ¤¨¡¢£²²ó´°Á´Åêµå¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Ë¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿Â§ËÜ¤Ï¡Ö¥Û¥Ã¤È¤·¤¿¡×¤È¶»¤ò¤Ê¤Ç¤ª¤í¤·¡¢¡Ö¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¡£ËÍ¤ÎÃæ¤Ç¤Îº£Ç¯¤Î²ÝÂê¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÀºÅÙ¤ò¾å¤²¤¿¤¤µå¼ï¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¡£¿¿¤Ã¤¹¤°¼«ÂÎ¤âÀ©µå¤ÎÀºÅÙ¤Î¤È¤³¤í¤Ç¤â¤¦¾¯¤·¥·¡¼¥º¥ó¤ËÆþ¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤ÏµÍ¤á¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤¬¡¢¥é¥¤¥Ö£Â£Ð¤Ç½Ð¤¿²ÝÂê¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤Ä¤Ö¤·¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¤È¼ê±þ¤¨¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¿ùÆâÅê¼ê¥Á¡¼¥Õ¥³¡¼¥Á¤Ï¡¢±¦ÏÓ¤ÎÅêµå¤ò¡Ö¥¾¡¼¥óÆâ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¾¡Éé¤Ç¤¤Æ¤¿¤ó¤Ç¡¢¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¹â¤¯É¾²Á¤·¤¿¡£