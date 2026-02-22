キム「（お肌のケアは）とても楽しいですよ」

ドジャースのキム・ヘソン内野手が21日（日本時間22日）、オープン戦の中継中にベンチで地元放送局「スポーツネット・ロサンゼルス」のインタビューを受け、美容に関するやり取りが放送された。“美容男子”ぶりにレポーターのキルステン・ワトソンさんも笑顔になった。

大差がついた5回裏1死一塁の場面だった。ワトソンさんは「スキンケアルーティンについて後でお話をお聞きします。（絶対に）質問することを約束します」とし、キムに直撃。“逸材”は「韓国では今美容がとても注目されています。なので、私のスキンケアのルーティンについてよく質問を受けますよ！ （お肌のケアは）とても楽しいですよ」と説明した。

さらに「日中は5ステップのルーティンです。夜は6ステップです」と明かすなど、美容にかなり熱を入れているようだ。ワトソンさんも笑顔で「いい男ですね！ 私に（コスメの）アドバイスはありますか？」とさらに質問すると、「LAもアリゾナもとても乾燥しているので、お肌が乾燥しないようにしないといけませんね」と答えた。

実況のティム・ネヴェレット氏は「私たちもスキンケアのルーティンを進化させないといけないですね。私は12ステップでしたが、5ステップでいいんですね」と冗談交じりに語り、解説のリック・マンデー氏も「彼は準備万端です。LAも乾燥していますが、カクタスリーグは（もっと）そうですね」とコメント。中継は和やかな雰囲気に包まれた。（Full-Count編集部）