日本オリンピック委員会（ＪＯＣ）の橋本聖子会長が２２日、ミラノ市内で会見した。スピードスケート女子で今大会３個の銅メダルを獲得した高木美帆（ＴＯＫＩＯインカラミ）を祝福した。橋本会長自身もスピードスケートで銅メダルを獲得。２１日には高木から直接３個の銅メダルを見せてもらい、「感極まって泣いてしまった。スケート競技をやってきた一人として、高木美帆さんには敬意と感謝という言葉だけではつくすことのできない

思いを抱いている」とコメントした。

高木は今大会５００メートル、１０００メートル、団体追い抜きで銅メダルを獲得。悲願としてきた１５００メートル制覇はならず、６位だった。それでも橋本会長は「１５歳の初出場から困難なことを乗り越えて、『チーム・ゴールド』で達成したこと、狙いにいった１５００メートルで金メダルを達成できなかったが、やるべきことをやった姿勢。彼女がいなければ、スピードスケートはここまで成り立ってこなかったと思う」と高木の功績をたたえた。

五輪通算メダル獲得数が１０個にのぼり、元競技者としても、ＪＯＣの会長としても橋本氏は高木を絶賛。高木の今後の進退については未定だが、「どこまで彼女の素晴らしい成果を顕彰できるか。彼女のやってきた、築かれた形跡がもっと素晴らしいものになるように頑張っていく。そのことが美帆さんへの感謝になる」と話した。