ちゃんとできてる！？仲良しグループの飲み会でも覚えておきたい「好印象マナー」3選

どんなに仲良しグループの飲み会でも、最低限のマナーを覚えることは大事！そこで今回は、改めて見直したい「飲み会の常識」をRay読者の体験談とともにご紹介します。誰と飲んでも「いい♡」と思ってもらえる仕草を身につけて、飲み会を思いっきり楽しんで♡

みんなで飲むときのお作法 バイト仲間、サークルの仲間、友だち… 仲良しグループで飲むときに覚えておきたいお作法を、読者のリアルな体験談をまじえてお届け。常識を改めて見直してみよう！

Point 乾杯は全員がそろってから！ 当たり前！？いえいえ初心忘れるべからず 誰も置いていかずに一緒に飲み始めることが飲み会スタート時の絶対の礼儀なんです。 今どきは全員同じドリンクじゃないことも多いかわりに、提供に時間がかかるケースもあるから、気づかずフライングしないよう気をつけて！ 読者からのコメント 「どんなに大人数でも全員で乾杯して飲み始めると、空気がまとまるし、挨拶するきっかけにもつながるので必ず気をつけています！」A・Sさん（大学3年）

Point 自己紹介では共通点を見つけて 場をあたためるきっかけに 自己紹介は短く簡潔に学部や職業、出身地、趣味を伝えると◎。キャラ立ちしたいコは「酒豪です！」「毎日10時間寝てます！」などキャッチーな言葉を使うのもアリ。 他のコが話している間は、自分と共通の話題を探すようにしっかり聞こう。 読者からのコメント 「事前に16タイプ診断と、恋愛タイプを調べておいて自己紹介でみんなに聞くとどんな人かがわかるので話題を広げやすいです！」K・Nさん（大学4年） 「旅行好きなのもあって、出身地の話題はトークが広がりやすいから必ず聞いています。地元が一緒だったら一気に仲良くなれます！」D・Sくん（大学3年）

Point オーダーはみんなで決めてまとめて注文しよう！ 率先して動くと好印象 オーダー係は進んでやるべき。みんなの注文を聞きながらまとめて、個人でやらないようにフォローして。 特に食事はつい遠慮しがちだから、場を読んで「これにしよう！」って言えると強い♡ お店についたら注文用タブレットや、QRコードをすぐに見つけて！ 読者からのコメント 「自分がたくさん食べたいから注文係をしがち（笑）。1人注文係がいると、かなり飲み会が楽になるのでいいかなって思います！」S・Kさん（会社員・25才） INFORMATION ふたご

