スピードスケートの郄木美帆選手が世界と戦うアスリートならではの悩みに答えました。

日本スケート連盟が22日、Instagramでショートトラックの長森遥南選手が郄木選手にインタビューする様子を投稿しました。

オリンピック初出場の長森選手はショートトラック女子1500メートルに出場し全体13位。「わ！すごいところにきてしまったんだな」と自身でも驚きの様子で今大会を振り返りました。

そんな中で郄木選手は女子500m、女子1000m、女子団体パシュートの3種目で銅メダル。体格のいい各国の選手らの中でどう戦っているのか、と長森選手は直接質問します。

郄木選手は「私たちもスピードスケートの中長距離も昔は同じことを考えていて、どこかで『この体格差は無理だよね』と思っている部分もあった。コーチのヨハンに序盤で言われたのがヨーロッパ勢の活躍に半ば諦めているというか、白旗を振ってるようなシーンが大会期間中にあって、それを見たヨハンが『俺だったら同じ人間が出来てるから、俺もできるって思ってモチベーションになるんだけどどうしてならないんだ』と怒られているわけじゃなく言われて、私たちは知らず知らずの間に国や体格差や文化の違いで、できるできないの線引きをしてるところがあったのかな」と考えを改められた経験を語ります。

「日本人として初めてとか、言ってもらえることも多いですが、私の中では日本人として戦うことに誇りはもってるけど、国とか国籍の枠組みという部分をあまり考えていない。とはいえ世界には私よりメダルを取ってる選手もいるし、私より早いスケーターもいると思っていて、だから国で自分を線引きしないところから始めたとおもいます。そういう出会いが出来たのはラッキーだったなと思います」と考えを述べました。

長森選手は女子500mで銅メダルを獲得した郄木選手がオランダ選手と並んだ表彰台を見て体格差の違いにさらに驚いたと言います。「体格差はでも大きいなとはおもいますね。表彰台で並ぶと腰が胸の位置にあって大きいなとは思いました」と郄木選手は笑顔を見せます。

「私はその意識を変える言葉で変わり始めた。最初はそんな簡単な話ではないと思っている部分もあったけどどこかで(ヨハンコーチの言葉は)ずっと残ってたので自分が少しずつ成長しているなと実感できる練習や大会を過ごしていくようになって、よりいっそうその時の言葉が自分でも出来るんだと実感しました」と話すと長森選手は感銘を受けたようにうなずきました。