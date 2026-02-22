俳優の木村拓哉（53）が22日放送のTOKYO FM「木村拓哉 Flow」（日曜前11・30）に出演。初めて行く場所で大事だと感じていることを明かした。

緊張しやすい性格と言う11歳のリスナーからのメールで、初めて行く場所に緊張するか？と聞かれた木村は「不安はないかな。楽しみでしかない」とし、「あと、初めて行く場所で大事なのは匂いだよね」と語った。

さらに「それをどう自分が感じ取れるか。どの国に行ってもそうだけど、飛行機のあの扉をキャビンアテンダントの人が開けてくれた瞬間の、あの自分がかぎ分けられるあの感覚。それをいい匂いと捉えるのか、嫌な臭いと捉えるのか。その最初の第一歩で過ごす時間が変わってくるかなと思うんです」と説明した。

また「もし“うわっ！嫌な臭いだな”と感じてしまった場合、その後の時間で“あっ、ここも悪くないな”って思える要素をいくつ拾えるかだと思うし。いい匂いって思ったら、それはもう手放しに楽しめると思えるんですけど」と語った。

さらに「嫌な臭いするなって思っちゃった時って大変じゃん。でもゼロではないと思うんですよ、素敵な部分。それをどこに落ちてるのかなって、宝探し的な楽しみ方をするしかないと思うんですけど」といい部分を見つける工夫をすると明かしていた。