「オープン戦、日本ハム１−７広島」（２２日、エナジックスタジアム名護）

日本ハム・新庄剛志監督が、外野陣の守備に苦言を呈した。

三回２死一、二塁からの左前打で二走の生還を許した場面に言及。「あれは刺さなあかんでしょ。（送球の）ラインがずれてる。ボールの勢いがなくてもラインが合ってたらアウトにできるプレー。あれがアウトにできないようじゃ、野球やってる間はレギュラーはちょっと難しいですね」と、水谷の送球の甘さを指摘した。

「守備固めを出されない選手がレギュラーですから。あのプレーをされてたら、いくら打っていたとしても七回か八回か九回、２対１で勝っていて万が一あのプレーで同点になりたくないですから」と持論。「肩はよくないんで、足でなんとかしていって、相手コーチャーに見せて、足が動いてるから止めようっていうふうに見せていかないといけない選手なんで」と向上を求めた。

さらに、八回に中前の飛球にわずかに届かず二塁打とした矢沢の守備についても注文。「矢沢くんのこの（グラブさばきの）硬さ、わかるでしょ？ここがカッチカチだから。だったら、スライディングして捕りにいくとか、そういうのも森本コーチには伝えたですけど」と話した。