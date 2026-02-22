TVアニメ『勇者刑に処す 懲罰勇者9004隊刑務記録』オリジナルサウンドトラック4月1日発売！
「カクヨムアワード2020」「次にくるライトノベル⼤賞2021」「このライトノベルがすごい！2023」等、数々の賞を受賞した電撃の新⽂芸の⼤⼈気⼩説が原作のTVアニメ『勇者刑に処す 懲罰勇者9004隊刑務記録』。
滝澤俊輔（TRYTONELABO）が⼿掛けるオリジナルサウンドトラックが、4⽉1⽇に発売されることが決定した。
「絶望と抗いの重厚な」⾳楽を2枚組に収録。第1話の圧倒的コーラスからダークな劇伴まで、作品世界をディスク限界まで凝縮した魂を揺さぶる全52曲を収録している。
●リリース情報
TVアニメ『勇者刑に処す 懲罰勇者9004隊刑務記録』オリジナルサウンドトラック
滝澤俊輔 (TRYTONELABO)
4⽉1⽇発売
【CD2枚組】
品番：FBAC-253
価格：￥3,300（税込）
Label/Distro(発売/販売)
発売/販売：FABTONE Inc.
●作品情報
TVアニメ『勇者刑に処す 懲罰勇者9004隊刑務記録』
＜放送情報＞
TOKYO MX、関⻄テレビ、ＢＳ⽇テレほか全国28局にて好評放送中
・TOKYO MX 毎週⽊曜22:30
・関⻄テレビ 毎週⽊曜25:45
・ＢＳ⽇テレ 毎週⽊曜25:00
・AT-X 毎週⽊曜22：30〜23：30（リピート放送 毎週⽕曜10：30〜11：30／毎週⽊曜16：30〜17：30）
・テレビユー福島 毎週⽊曜24:59
・⻑野放送 毎週⽊曜25:20
・ミヤギテレビ 毎週⽊曜25:29
・琉球放送 毎週⽊曜25:31
・テレビ新広島 毎週⽊曜25:50
・秋⽥朝⽇放送 毎週⽊曜25:50
・⻘森放送 毎週⽊曜25:54
・ＲＫＢ毎⽇放送 毎週⽊曜25:59
・⻑崎国際テレビ 毎週⽊曜26:04
・チューリップテレビ毎週⽊曜26:22
・テレビ静岡 毎週⽊曜26:25
・⼤分放送 毎週⽊曜26:26
・メ〜テレ 毎週⽊曜26:30
・テレビ⼭⼝毎週⽊曜26:30
・IBC岩⼿放送 毎週⽊曜26:58
・四国放送 毎週⽊曜27:07
・新潟放送 毎週⾦曜25:53
・あいテレビ 毎週⾦曜25:53
・テレビ⼭梨 毎週⾦曜26:55
・テレビユー⼭形 毎週⼟曜24:58
・福井テレビ 毎週⼟曜25:15
・⽇本海テレビ 毎週⼟曜26:00
・⿅児島放送 毎週⼟曜26:30
・HTB北海道テレビ 毎週⽇曜25:45
＜配信情報＞
Prime Videoにて地上波同時・単独最速配信中
その他各配信サービスでも順次配信中
Prime Video 毎週⽊曜22:30
その他サイト 毎週⽇曜22:30
<⾒放題サイト>
dアニメストア、ABEMA、niconico(ニコニコ⽣放送／ニコニコチャンネル）、U-NEXT、アニメ放題、Lemino、DMM TV、FOD、バンダイチャンネル、Hulu、TELASA（⾒放題プラン）、J:COM STREAM、milplus（⾒放題パックプライム）、Netflix、カンテレドーガ、TVer
<都度課⾦サイト >
HAPPY!動画、ビデオマーケット、music.jp
※放送・配信⽇時は予告なく変更になる場合がございます。
＜イントロダクション＞
ロケット商会による⼩説『勇者刑に処す 懲罰勇者9004隊刑務記録』は、《勇者》という刑罰を科された罪⼈――懲罰勇者と魔王軍の戦いを描くダークファンタジー。2020年10⽉から⼩説投稿サイト「カクヨム」にて連載がスタートし、2021年9⽉にKADOKAWA（電撃の新⽂芸）より単⾏本第1巻（イラスト・めふぃすと）が刊⾏された。
本作は「カクヨムアワード2020」カクヨムユーザー賞【ユーザー推薦部⾨】第1位、「次にくるライトノベル⼤賞2021」【総合部⾨】第2位、「このライトノベルがすごい！2023」（宝島社刊）【単⾏本・ノベルズ部⾨】第3位【総合新作部⾨】第5位（※単⾏本作品としては新作1位）を次々と獲得。
待望のTVアニメ化が決定した。
懲罰勇者たちの、絶望に抗う苛烈な戦いが幕を上げる――。
＜ストーリー＞
勇者とは、この世で最悪の刑罰である。
⼤罪を犯した者が「勇者」となり、魔王と戦う刑罰を科されるのだ。
殺されようとも蘇⽣され、死ぬことすら許されない。
勇者刑に処された元聖騎⼠団⻑のザイロ・フォルバーツは、
性格破綻者たちで構成された懲罰勇者部隊を率い、戦いの最前線を駆け抜けていた。
過酷な状況の中、ザイロは最強の⽣体兵器の⼀⼈、剣の《⼥神》テオリッタに出会う。
「敵を殲滅した暁には、この私を褒め讃え……そして頭を撫でなさい」
⽣き抜くため、⾃らを陥れた者へ復讐を果たすため――。
《⼥神》と契約を交わしたザイロは、
絶望的な世界で熾烈な闘争と陰謀の渦中に⾝を投じていく。
【スタッフ】
原作:ロケット商会(電撃の新⽂芸/KADOKAWA刊)
原作イラスト:めふぃすと
監督:郄嶋宏之
シリーズ構成・脚本:猪原健太
助監督・クリーチャーデザイン:中⼩路佳毅
キャラクターデザイン:野⽥猛
世界観設定:池信孝
プロップデザイン:須川康太
エフェクトデザイン:光⽥史亮
メインアニメーター:須川康太、式地幸喜、⿊崎隼⼈、
平林航、⼟井⽥⻯健
美術監督:渡辺悠祐
⾊彩監督:梅崎ひろこ
撮影監督:関⾕能弘
3DCG:ENGI
2Dグラフィック:登坂真理菜(画狂)
編集:⼩⼝理菜
⾳響監督:森⽥祐⼀
⾳響制作:株式会社ビッドグルーヴプロモーション
⾳楽:滝澤俊輔(TRYTONELABO)
アニメーションプロデューサー:増尾将史
アニメーション制作:スタジオKAI
製作:勇者刑に処す製作委員会
主題歌：SPYAIR「Kill the Noise」
【キャスト】
ザイロ・フォルバーツ：阿座上洋平
テオリッタ：飯塚⿇結
パトーシェ・キヴィア：⽯上静⾹
ドッタ・ルズラス：堀江瞬
ベネティム・レオプール：⼟岐隼⼀
ノルガユ・センリッジ：上⽥燿司
タツヤ：松岡禎丞
ツァーヴ：福島潤
ジェイス・パーチラクト：千葉翔也
ニーリィ：⽇笠陽⼦
ライノー：中村悠⼀
フレンシィ・マスティボルト：⼤⻄沙織
©2024 ロケット商会/KADOKAWA/勇者刑に処す製作委員会
関連リンク
TVアニメ『勇者刑に処す 懲罰勇者9004隊刑務記録』公式サイト
https://yushakei-pj.com/
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優