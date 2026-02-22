TVアニメ『勇者刑に処す 懲罰勇者9004隊刑務記録』オリジナルサウンドトラック4月1日発売！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

「カクヨムアワード2020」「次にくるライトノベル⼤賞2021」「このライトノベルがすごい！2023」等、数々の賞を受賞した電撃の新⽂芸の⼤⼈気⼩説が原作のTVアニメ『勇者刑に処す 懲罰勇者9004隊刑務記録』。

滝澤俊輔（TRYTONELABO）が⼿掛けるオリジナルサウンドトラックが、4⽉1⽇に発売されることが決定した。

「絶望と抗いの重厚な」⾳楽を2枚組に収録。第1話の圧倒的コーラスからダークな劇伴まで、作品世界をディスク限界まで凝縮した魂を揺さぶる全52曲を収録している。

●リリース情報

TVアニメ『勇者刑に処す 懲罰勇者9004隊刑務記録』オリジナルサウンドトラック

滝澤俊輔 (TRYTONELABO)

4⽉1⽇発売

【CD2枚組】

品番：FBAC-253

価格：￥3,300（税込）

Label/Distro(発売/販売)

発売/販売：FABTONE Inc.

●作品情報

TVアニメ『勇者刑に処す 懲罰勇者9004隊刑務記録』

＜放送情報＞

TOKYO MX、関⻄テレビ、ＢＳ⽇テレほか全国28局にて好評放送中

・TOKYO MX 毎週⽊曜22:30

・関⻄テレビ 毎週⽊曜25:45

・ＢＳ⽇テレ 毎週⽊曜25:00

・AT-X 毎週⽊曜22：30〜23：30（リピート放送 毎週⽕曜10：30〜11：30／毎週⽊曜16：30〜17：30）

・テレビユー福島 毎週⽊曜24:59

・⻑野放送 毎週⽊曜25:20

・ミヤギテレビ 毎週⽊曜25:29

・琉球放送 毎週⽊曜25:31

・テレビ新広島 毎週⽊曜25:50

・秋⽥朝⽇放送 毎週⽊曜25:50

・⻘森放送 毎週⽊曜25:54

・ＲＫＢ毎⽇放送 毎週⽊曜25:59

・⻑崎国際テレビ 毎週⽊曜26:04

・チューリップテレビ毎週⽊曜26:22

・テレビ静岡 毎週⽊曜26:25

・⼤分放送 毎週⽊曜26:26

・メ〜テレ 毎週⽊曜26:30

・テレビ⼭⼝毎週⽊曜26:30

・IBC岩⼿放送 毎週⽊曜26:58

・四国放送 毎週⽊曜27:07

・新潟放送 毎週⾦曜25:53

・あいテレビ 毎週⾦曜25:53

・テレビ⼭梨 毎週⾦曜26:55

・テレビユー⼭形 毎週⼟曜24:58

・福井テレビ 毎週⼟曜25:15

・⽇本海テレビ 毎週⼟曜26:00

・⿅児島放送 毎週⼟曜26:30

・HTB北海道テレビ 毎週⽇曜25:45

＜配信情報＞

Prime Videoにて地上波同時・単独最速配信中

その他各配信サービスでも順次配信中

Prime Video 毎週⽊曜22:30

その他サイト 毎週⽇曜22:30

<⾒放題サイト>

dアニメストア、ABEMA、niconico(ニコニコ⽣放送／ニコニコチャンネル）、U-NEXT、アニメ放題、Lemino、DMM TV、FOD、バンダイチャンネル、Hulu、TELASA（⾒放題プラン）、J:COM STREAM、milplus（⾒放題パックプライム）、Netflix、カンテレドーガ、TVer

<都度課⾦サイト >

HAPPY!動画、ビデオマーケット、music.jp

※放送・配信⽇時は予告なく変更になる場合がございます。

＜イントロダクション＞

ロケット商会による⼩説『勇者刑に処す 懲罰勇者9004隊刑務記録』は、《勇者》という刑罰を科された罪⼈――懲罰勇者と魔王軍の戦いを描くダークファンタジー。2020年10⽉から⼩説投稿サイト「カクヨム」にて連載がスタートし、2021年9⽉にKADOKAWA（電撃の新⽂芸）より単⾏本第1巻（イラスト・めふぃすと）が刊⾏された。

本作は「カクヨムアワード2020」カクヨムユーザー賞【ユーザー推薦部⾨】第1位、「次にくるライトノベル⼤賞2021」【総合部⾨】第2位、「このライトノベルがすごい！2023」（宝島社刊）【単⾏本・ノベルズ部⾨】第3位【総合新作部⾨】第5位（※単⾏本作品としては新作1位）を次々と獲得。

待望のTVアニメ化が決定した。

懲罰勇者たちの、絶望に抗う苛烈な戦いが幕を上げる――。

＜ストーリー＞

勇者とは、この世で最悪の刑罰である。

⼤罪を犯した者が「勇者」となり、魔王と戦う刑罰を科されるのだ。

殺されようとも蘇⽣され、死ぬことすら許されない。

勇者刑に処された元聖騎⼠団⻑のザイロ・フォルバーツは、

性格破綻者たちで構成された懲罰勇者部隊を率い、戦いの最前線を駆け抜けていた。

過酷な状況の中、ザイロは最強の⽣体兵器の⼀⼈、剣の《⼥神》テオリッタに出会う。

「敵を殲滅した暁には、この私を褒め讃え……そして頭を撫でなさい」

⽣き抜くため、⾃らを陥れた者へ復讐を果たすため――。

《⼥神》と契約を交わしたザイロは、

絶望的な世界で熾烈な闘争と陰謀の渦中に⾝を投じていく。

【スタッフ】

原作:ロケット商会(電撃の新⽂芸/KADOKAWA刊)

原作イラスト:めふぃすと

監督:郄嶋宏之

シリーズ構成・脚本:猪原健太

助監督・クリーチャーデザイン:中⼩路佳毅

キャラクターデザイン:野⽥猛

世界観設定:池信孝

プロップデザイン:須川康太

エフェクトデザイン:光⽥史亮

メインアニメーター:須川康太、式地幸喜、⿊崎隼⼈、

平林航、⼟井⽥⻯健

美術監督:渡辺悠祐

⾊彩監督:梅崎ひろこ

撮影監督:関⾕能弘

3DCG:ENGI

2Dグラフィック:登坂真理菜(画狂)

編集:⼩⼝理菜

⾳響監督:森⽥祐⼀

⾳響制作:株式会社ビッドグルーヴプロモーション

⾳楽:滝澤俊輔(TRYTONELABO)

アニメーションプロデューサー:増尾将史

アニメーション制作:スタジオKAI

製作:勇者刑に処す製作委員会

主題歌：SPYAIR「Kill the Noise」

【キャスト】

ザイロ・フォルバーツ：阿座上洋平

テオリッタ：飯塚⿇結

パトーシェ・キヴィア：⽯上静⾹

ドッタ・ルズラス：堀江瞬

ベネティム・レオプール：⼟岐隼⼀

ノルガユ・センリッジ：上⽥燿司

タツヤ：松岡禎丞

ツァーヴ：福島潤

ジェイス・パーチラクト：千葉翔也

ニーリィ：⽇笠陽⼦

ライノー：中村悠⼀

フレンシィ・マスティボルト：⼤⻄沙織

©2024 ロケット商会/KADOKAWA/勇者刑に処す製作委員会

関連リンク

TVアニメ『勇者刑に処す 懲罰勇者9004隊刑務記録』公式サイト

https://yushakei-pj.com/