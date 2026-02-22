Ｖ逸２位の岩井千怜は賞金２５００万円超を獲得 ティティクルは４１８５万円 米女子ゴルフ
◆米女子プロゴルフツアー ホンダＬＰＧＡ 最終日（２２日、タイ・サイアムＣＣ＝６６４９ヤード、パー７２）
最終ラウンドが行われ、首位と３打差の３位で出た岩井千怜（ちさと、ホンダ）は２イーグル、２バーディー、ホギーなしの６６で通算２３アンダーと伸ばしたが、世界ランク１位のジーノ・ティティクル（タイ）に１打差で敗れた。
ティティクルはツアー通算８勝目を挙げ、賞金２７万ドル（約４１８５万円）を獲得。２位の岩井千は１６万７０６１ドル（約２５８９万円）を手にした。
畑岡奈紗（アビームコンサルティング）と山下美夢有（花王）は１３アンダーの１８位。古江彩佳（富士通）と吉田優利（エプソン）は１２アンダーで２４位、竹田麗央（ヤマエグループＨＤ）は１１アンダーの３１位だった。
勝みなみ（明治安田）は９アンダーの３５位。岩井明愛（あきえ、ホンダ）は５アンダーの４８位、馬場咲希（サントリー）は２アンダーの５３位、吉田鈴（大東建託）は３オーバーの６１位、笹生優花（アース製薬）は５オーバーの６３位、宮田成華（日立建機日本）は６オーバーの６５位で終えた。