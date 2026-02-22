第９８回センバツ高校野球大会（３月１９日開幕・甲子園）に出場する佐野日大（栃木）のグラウンドに、頼もしい“スーパーバイザー”が現れた。ＰＬ学園（大阪）の監督として春夏通算６度の甲子園制覇を果たした中村順司氏（７９）が２２日、３９人の部員に聖地で戦う心得を伝授した。

孫である中村盛汰主将（２年）が一昨年春に入学したことをきっかけに、麦倉洋一監督（５４）が指導を依頼。折りを見てグラウンドに足を運んでいる。まず、１時間ほどのミーティングで「太陽の位置や風の方向に注意すること」など初めて甲子園の舞台に立つ選手に準備の重要性を説いた。そのあとグラウンドに立ち精力的に指導。土をならすトンボのかけ方にアドバイスを送る場面もあった。

ＰＬ学園時代から「球道即人道」の言葉を掲げ指導にあたってきた中村氏。「グラウンドの中に人生の縮図がある。思いやりや気配りなど、日常生活で大事なものを野球で学んで欲しい」と精神面の成長にも期待した。中村主将は「ふだんは優しいですが、野球になると目の色が変わる。いい意味で厳しく指導してくれます」と偉大な祖父の存在に感謝していた。