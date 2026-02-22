◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ（イースト）▽第３節 水戸１―１（ＰＫ５―３）千葉（２２日・Ｋｓスタ）

２０００年のＪリーグ加入以降、初めてＪ１クラブとして新シーズンを迎えている水戸が、ホーム開幕戦で千葉に１―１で迎えたＰＫ戦の末に勝利（５〇３）した。

昇格組同士の一戦は、イエローカード８枚が飛び交う“乱戦”となった。前半で千葉に２枚、水戸に１枚が提示されると、後半はさらに荒れ模様に。同３１分には水戸のＭＦ鳥海芳樹が２枚目の警告を受け、退場処分となった。プレーが途切れた際にボールを意図的に移動させ、相手の攻撃を遅らせたとして「Ｃ５（遅延行為）」でのイエローカードとなった。

鳥海の２枚目は同点の状況での遅延行為認定だったこともあり、水戸の樹森大介監督は「『厳しいですね』って話は（試合後に審判団に）させていただいた」と明かしたが「でもいろいろなことが起こる世界なので。注意していかないといけない」と冷静に受け止めた。Ｊ２時代にはなかったＶＡＲへの対応も含め「勉強しながら僕らはやっていかないといけない」と語った。

チームは３戦目でＰＫ戦ながら初勝利。就任１年目の指揮官は「Ｊ１のステージでの初勝利ではあるので素直に喜びたい。こういう厳しい状況でも、勝ちながら修正することは幸せなこと」とクラブ史に残る歴史的１勝を誇った。