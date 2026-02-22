◇ミラノ・コルティナ冬季五輪最終日（2026年2月22日）

日本オリンピック委員会（JOC）の橋本聖子会長が22日、大会閉幕を前にミラノ市内で会見し、因縁深いスノーボード界のレジェンドに感謝の意を表明する場面があった。

今大会の日本勢は歴代最多タイの金メダル5個を含む、過去最高の計24個を獲得。このうち金メダル4個を含む計9個が、スノーボード勢による獲得だった。

本格的に競技が始まった今月7日の第2日、男子ビッグエア決勝をリビーニョ・スノーパークで現地観戦した橋本会長は、「スノーボードの活躍は本当に素晴らしかった。たまたま（私が）ラッキーだったのは、リビーニョに行って、ビッグエアの木村選手、木俣選手の金、銀を見ることができた」と振り返った。

その上で語ったのが、橋本会長が日本選手団団長を務めた10年バンクーバー五輪の出来事だった。男子ハーフパイプ代表の国母和宏による、いわゆる「腰パン騒動」の謝罪会見には橋本会長自身も同席。隣に座った国母が記者の質問に「チッ、うるせーな」とつぶやいた声がマイクに拾われ、さらなる騒動となった。

あれから16年。木村、木俣のメダル獲得を目の当たりにして、「その時に国母選手のことを思い出した」と語った橋本会長。続けて「そうした歴史の中で、ジュニアから始まり、レジェンドの国母選手を見て育った平野（歩夢）選手、今回のメダリスト、つながりの中で素晴らしい選手を途切れなく輩出していただいた」と現在のスノーボード勢の活躍の源流となった国母さんに感謝した。

続けて「ケガをして、あれだけのパフォーマンスをした平野歩夢選手。素晴らしいレジェンドがいて、競技の裾野、レベルの高さにつながっている。本当にスノーボード界の皆さんには感謝している」と話した。