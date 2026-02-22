´ä°æÀéÎç¤Ï1ÂÇµÚ¤Ð¤º2°Ì¡¡ÊÆ½÷»Ò¥´¥ë¥ÕºÇ½ªÆü
¡¡¡Ú¥Ñ¥¿¥ä¡Ê¥¿¥¤¡Ë¶¦Æ±¡ÛÊÆ½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¤Î¥Û¥ó¥ÀLPGA¤Ï22Æü¡¢¥¿¥¤¡¦¥Ñ¥¿¥ä¤Î¥µ¥¤¥¢¥àCC¡Ê¥Ñ¡¼72¡Ë¤ÇºÇ½ª¥é¥¦¥ó¥É¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¼ó°Ì¤È3ÂÇº¹¤Î3°Ì¤Ç½Ð¤¿´ä°æÀéÎç¤Ï2¥¤¡¼¥°¥ë¡¢2¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¤Î66¤Ç²ó¤ê¡¢ÄÌ»»23¥¢¥ó¥À¡¼¤Î265¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¤¬¡¢¥È¥Ã¥×¤Ë1ÂÇµÚ¤Ð¤º2°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡68¤Ç²ó¤Ã¤¿ÃÏ¸µ¥¿¥¤¤Î¥¸¡¼¥Î¡¦¥Æ¥£¥Æ¥£¥¯¥ë¤¬Æ¨¤²ÀÚ¤ê¡¢¾Þ¶â27Ëü¥É¥ë¡ÊÌó4200Ëü±ß¡Ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£»³²¼ÈþÌ´Í¤ÈÈª²¬Æà¼Ó¤¬ÄÌ»»13¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç18°Ì¡£¸Å¹¾ºÌ²Â¤ÈµÈÅÄÍ¥Íø¤¬¤µ¤é¤Ë1ÂÇº¹¤Î24°Ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃÝÅÄÎï±û¤¬31°Ì¡¢¾¡¤ß¤Ê¤ß¤¬35°Ì¡£´ä°æÌÀ°¦¤Ï48°Ì¡¢ÇÏ¾ìºé´õ¤Ï53°Ì¡¢µÈÅÄÎë¤Ï61°Ì¡¢ºûÀ¸Í¥²Ö¤Ï63°Ì¡¢µÜÅÄÀ®²Ú¤Ï65°Ì¡£