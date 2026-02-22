人気日本人女子レスラーが自身の誕生日を祝うオフショットを投稿。飛躍の1年へ、等身大の姿に多くの祝福コメントが寄せられている。

【画像】日本人美女、“ド派手メガネ”のオフショット

WWEスーパースターのジュリアが日本時間22日、自身のX（旧ツイッター）を更新。同21日に誕生日を迎えた自らを祝うオフショットを公開した。

投稿にはソファに膝を立てて座り、ド派手なピンクのメガネを着用してアイスケーキを満足そうに頬張るジュリアの姿が。等身大の姿にすぐさま“いいね”が一万件以上押され、反響を呼んでいる。

現地はジュリアも出演したWWE「SMACK DOWN」の放送翌日ということもあってか、多くのファンがさまざまな言語で「素晴らしい誕生日を過ごしてね」「お誕生日おめでとう！大好き！」「これからもたくさんのタイトルを獲得できますように」と祝福のコメントを送っていた。

現在WWE女子US王座を保持するジュリアは、“用心棒役”を務めるキアナ・ジェームズとともにタッグ戦線へ殴り込みをかけるなど、今年に入って存在感を高めている。各地で浴びるブーイングの声も大きくなるなどヒールレスラーとしての評価も上げており、32歳となる1年もさらなる飛躍が期待できそうだ。

