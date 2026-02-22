元プロボクサーの亀田興毅（39）が2月16日、Instagramを更新。自身の体型の変化についての動画を公開した。

亀田は現役を引退してから体型が変わっていない理由について尋ねられると「よく言われますね」と前置きし、現在も現役時代の60kg代をキープしていることを報告。「特に別に何もやってないですよね」と話し、「強いて言ったら1日食べるのが僕基本1日1食なんですよ」とコメント。「体重が増えようがないのかもしれないですね」と体型が変わらない理由について伝えた。

【画像】体型が変わっていない理由について答える亀田興毅（画像は亀田興毅 Instagramより引用）

その他、10年間1日1食の生活を続けていることを話し、ランチなどみんなで集まるときは2食食べることもあると明かした。

この投稿にはInstagramユーザーから「好青年」「少なくともこれは好感持てる」「なんか期待したけど当たり前の話だった…笑」「ヤンキーからいつの間にか素敵なイケオジになっててびっくり」「優しい表情されてる」「狩りをやめたライオンみたい」といったコメントが寄せられた。