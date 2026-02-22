【都市伝説系ホラー】深夜3時33分に現れる男から問われた究極の選択…「あと何年生きたいですか」読者も泣いた印象的なラスト【作者に聞く】
【漫画】本編を読む／あと何年生きたいですか…？
あなただったらどちらを選ぶだろうか――このまま50年生きるのか、それともこの先の幸せをすべて詰め込み50歳まで生きるのか。三ノ輪ブン子(@minowabunko)さんによるショートホラー「あと何年生きたいですか」は、都市伝説を入り口に、介護に追い詰められた女性の心情を静かに描き出す作品である。読者からは「ふっきれた表情がせつない」「泣けました」といった声が寄せられ、ドラマ性とホラーの余白が同居した一作として注目を集めている。
物語の発端は、世間を騒がせる奇妙な都市伝説だ。深夜3時33分、テレビをつけると黒服の男が現れ、「このまま50年生きるのと、この先の幸せを全部つめこんで50歳まで生きるのと、どちらを選びますか」と問いかけてくるという。
ワイドショーが面白半分に取り上げるその噂を、虚ろな目で見つめていたのが主人公・夏美(36歳)だった。彼女は認知症の母と2人暮らし。深夜の徘徊、名前を間違えられる日常、終わりの見えない介護――「…だから私は夏美だってば。お母さん」とつぶやく声は、部屋の闇に吸い込まれていく。都市伝説はただの噂のはずだったが、やがて彼女の現実に静かに入り込んでくる。
■不安から生まれた問い、作者自身の感情がにじむ都市伝説
本作の着想について三ノ輪さんはこう語っている。「細かいところは創作ですが、真夜中のテレビに急に何か映る、というのは短編ホラーでよくあるパターンかなと思います。描いたころの記憶がおぼろげなのですが、これを描いたときはいろいろなトラブルを抱えていて、将来への不安が大きかった時期で…。目の前にあるこれから乗り越えなくてはいけない何十年という歳月の重みに、途方に暮れていました。それでこんな問いが生まれたのかもしれません」。ホラーの形式を借りながらも、根底には“生きる時間”という重いテーマが横たわっている。
■ラスト1ページに込めた余白、答えは読む人の数だけある
印象的なラストについては、「この作品は『作者からこのメッセージを伝えたい』という作品ではなくて、読んだ方がなんとなく自分にとっての幸せってなんだろうな、と各々思いをはせてくれたら…と思って描いた作品です。なので、主人公の表情も『夏美』というセリフも、読む人の数と同じだけ感想があればいいな、と思っています」と語る。
コメント欄には「最終ページの顔の晴れやかさが印象に残りました」「最後の憑きものが落ちたような顔」「泣けました」といった声が寄せられ、三ノ輪さん自身も「短いページの中で伝わるか心配だった本作品の意図が伝わっていてうれしいです」と応えている。
都市伝説という非現実の入り口から始まりながら、読み終えたあとに残るのは静かな余韻だ。さて、あなたなら、どちらの人生を選ぶだろうか--。
取材協力：三ノ輪ブン子(@minowabunko)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。