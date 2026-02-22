2月21日、モデルの香里奈がInstagramを更新。およそ1年ぶりの投稿に、ファンの間で驚きと喜びが広がっている。

香里奈は、《Thank you for your B.D messages》と、2月21日の誕生日にメッセージが届いたことを報告。ファンへ感謝の気持ちをつづった。

「香里奈さんがその前にInstagramを更新したのは、2025年3月11日。曇り空の写真をアップし、東日本大震災が起きた当日に思いを寄せる投稿となっていました。そこから約1年ぶりの投稿で添えられた写真には、金髪でロングヘアの香里奈さんが写っており、ほぼ“すっぴん”のようなナチュラルな表情を見せています」（芸能プロ関係者）

2025年の誕生日にも、彼女の自撮りショットを公開していた香里奈。1年後も同様に誕生日を報告したことで、ファンも歓喜にわいた。

《天使だあ〜》

《久しぶり！最高！魅力的》

《年齢はどこに置いてきた？？》

2026年で42歳となった香里奈。“すっぴん風”にもかかわらず、年齢を感じさせない姿に、ファンは驚きを隠せないようだ。

2000年にファッション雑誌『Ray』の専属モデルとしてデビューした香里奈。さらに、2001年のドラマ『カバチタレ！』（フジテレビ系）で女優デビューを果たし、モデルと俳優業を並行して活動してきた。

「『Ray』では14年間、レギュラーモデルとして活躍しました。2009年からは『GINGER』のレギュラーモデルも務め、大人の女性から絶大な支持を得ました。さらに女優としては、2004年にフジテレビ系で放送された『2H』でドラマ初主演し、同年の映画『深呼吸の必要』では、第14回日本映画批評家大賞新人賞を受賞するなど、難役にも挑戦し、演技派として存在感を示しました」（前出・芸能プロ関係者）

その後、2023年1月期のドラマ『100万回 言えばよかった』（TBS系）にヒロインの姉役で出演して以降、活動は落ち着いている。

「香里奈さんは、2020年からスタートしたペット用品ブランド『BESTIES』をプロデュースし、2025年には、同ブランドと香里奈さんがファンだという人気ゲーム『モンスターハンターワイルズ』がコラボした商品が発売されるなど、プロデュース業にも取り組んでいます。裏方の動きが目立っていますが、トップモデルとしての美貌や存在感は健在ですね」（同前）

表舞台での活躍も、ファンは首を長くして待っていることだろう。