¡Ú¥«¡¼¥ê¥ó¥°¡Û¶â¤Î¥«¥Ê¥À¤Ë¡ÖÃ¯¤âÇ§¤á¤Ê¤¤¡×¤ÈÈóÆñ¤ä¤Þ¤º¡¡Áª¼ê¤Ï¡Ö£Ó£Î£Ó¤Ë¤ÏÌá¤é¤Ê¤¤¡×
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¥«¡¼¥ê¥ó¥°ÃË»Ò·è¾¡¤Ç±Ñ¹ñ¤ò²¼¤·¶â¥á¥À¥ë¤Ëµ±¤¤¤¿¥«¥Ê¥À¤ËÂÐ¤¹¤ëÈãÈ½¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥«¥Ê¥À¤Ï·è¾¡¤Ç±Ñ¹ñ¤ò£¹¨¡£¶¤ÇÂà¤±¤Æ¡¢£²£°£±£´Ç¯¥½¥Á¸ÞÎØ°ÊÍè¤Î¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢£±¼¡¥ê¡¼¥°¤Î¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥óÀï¤Ç¡¢¥Þ¡¼¥¯¡¦¥±¥Í¥Ç¥£¤¬¥¹¥È¡¼¥ó¤òÎ¥¤·¤¿¸å¤Ë»Ø¤Ç²¡¤¹¡Ö¥À¥Ö¥ë¥¿¥Ã¥Á¡×¤òÈÈ¤·¤¿¤È¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥óÂ¦¤¬¼çÄ¥¡£¥±¥Í¥Ç¥£¤ÏÈÝÄê¤·¤¿¤¬¡¢¥«¡¼¥ê¥ó¥°¤Ë¤¢¤ë¤Þ¤¸¤¸ýÏÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¥±¥Í¥Ç¥£¤¬¥¹¥È¡¼¥ó¤ò»Ø¤Ç²¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë±ÇÁü¤ä¼Ì¿¿¤¬£Ó£Î£Ó¤Ç½Ð²ó¤ê¡¢ÈóÆñ¤ÎÍò¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥«¥Ê¥À¤Ï¶¥µ»¤Ë½¸Ãæ¤·±É¸÷¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡Ö¥«¡¼¥ê¥ó¥°¡¦¥«¥Ê¥À¡×¤Î¸ø¼°£Ø¤Ë¤Ï¡¢¥±¥Í¥Ç¥£¤ÎÌäÂê¤Î¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¡ÖÉÔÀµ¤ò¤·¤¿¡×¤È¼çÄ¥¤¹¤ë¥ê¥×¥é¥¤¤¬¥º¥é¥ê¡£¡ÖÉÔÀµ¤ÇÍ¥¾¡¤·¤Æ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¡ÖÃ¯¤â·¯¤¿¤Á¤Î¶â¥á¥À¥ë¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£·¯¤¿¤Á¤ÏÈÜÎô¤Ê¤¦¤½¤Ä¤¤À¡£À¤³¦Ãæ¤¬¸«¤Æ¤¤¤¿¤¾¡×¤Ê¤É¤ÈÇ¼ÆÀ¤¬¤¤¤«¤Ê¤¤¿Í¤¿¤Á¤ÎÈóÆñ¤ÎÀ¼¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥Ã¥»¥ó¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥±¥Í¥Ç¥£¤Ï·è¾¡¸å¡¢¡Öº£½µ¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÁþ¤·¤ß¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¤½¤ì¤ò¼×ÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤òÁª¤ó¤À¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Ö¤ª¤½¤é¤¯¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤ËÌá¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¥Ö¥é¥Ã¥É¡¦¥¸¥§¥¤¥³¥Ö¥º¤Ï¡Ö¿Í¡¹¤ÏÉÔÀµ¤È¤¤¤¦¶¸¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤ò»È¤¤¡¢¤½¤ì¤ò»ä¤¿¤Á¤Î¥Á¡¼¥à¤È·ë¤Ó¤Ä¤±¤¿¡£¤½¤ì¤¬¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥«¥Ê¥À¤Ç¤Î¥«¡¼¥ê¥ó¥°¤Ï»ä¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆÃÊÌ¤Ê¤â¤Î¡£À¿¼Â¤µ¤Ï»ä¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤ÆÈó¾ï¤ËÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤À¡×¤ÈÉÔÀµ¤ò²þ¤á¤ÆÈÝÄê¡£¡Ö»ä¤¿¤Á¤òÉÔÀµ¹Ô°Ù¼Ô¸Æ¤Ð¤ï¤ê¤·¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¡¢¥Þ¡¼¥¯¡¦¥±¥Í¥Ç¥£¤ä»ä¤¿¤Á¤Î²ÈÂ²¡¢¥«¥Ê¥À¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈÝÄêÅª¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¡¢»ä¤¿¤Á¤¬É½¾´Âæ¤Î¾å¤ËÎ©¤Á¡¢¼ó¤Ë¶â¥á¥À¥ë¤ò¤«¤±¤Æ¾Ð´é¤Ç¤¤¤ë¤½¤Î»Ñ¤¬¡¢³§¤µ¤ó¤ÎÇ¾Î¢¤Ë±Ê±ó¤Ë¾Æ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£