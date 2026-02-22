今回ご紹介するのは、キャットタワーを舞台にした印象的なワンシーンです。スポットライトを浴びていたのは、タワーのステップから下を覗く猫ちゃん。Xで41万表示・1万いいねを記録した投稿には「干されてますね。」「ロミオとジュリエットならジュリエットのポジション」などといった声が寄せられています。

キャットタワーに現れた洗濯物の正体

4猫と暮らす飼い主さんのXアカウント『もかまろじゅんめる』。今回登場するのは、三毛猫の「もか」ちゃんです。

話題を集めたのは、「干した覚えのない洗濯物」という言葉が添えられた1枚の写真。そこには、キャットタワーのステップ部分から上半身を乗り出し、下を覗きこんでいるもかちゃんの姿が写っていました。

両手を下におろし、上半身がだらーんとぶら下がっているような姿が、「洗濯物」という言葉と見事にマッチ。暗めの背景の中、もかちゃんだけにスポットライトが当たっているかのような構図も相まって、とても印象的な1枚です。

思わず見入ってしまう印象的な光景が話題

まるで干した洗濯物のようなもかちゃんの姿は、多くの人の想像力を掻き立てたようです。「取り込んだのにまだ湿ってるやつ」「ドラマティックなライティング！」「干されてますね。」「ロミオとジュリエットならジュリエットのポジションかも」「奥さーん、早く取り込んであげないと夕方から雨降りますってー‼️」など、思わずクスっとしてしまうコメントも続々と寄せられていました。

さらに、この投稿の“続き”のようなワンシーンが、飼い主さんによって引用リポストされています。「洗濯物の乾き具合をチェック」という言葉が添えられた1枚には、同居猫の「めーぷる」ちゃんが登場。だらんとぶら下がるもかちゃんの頭に、そっと鼻を近づけるめーぷるちゃんの姿が写っていました。

まるで文字通り“乾き具合チェック”しているような光景だったそうです。目をつむったもかちゃんの、何とも神妙な表情がたまりません。

キャットタワーを舞台に、印象深く微笑ましいシーンを届けてくれた、もかちゃんでした。

そんなもかちゃんと一緒に暮らすめーぷるちゃん、じゅんくん、まろんちゃんとの日常は、Xアカウント『もかまろじゅんめる』の投稿でたっぷりと楽しむことができます。

飼い主さん、もかちゃん、この度はご協力誠にありがとうございました。

