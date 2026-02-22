娘さんに包丁の使い方を教えていた飼い主さん。すると、猫が覗きにやってきて...？あまりにも堂々とした覗き方に貫禄があると反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で5万回表示を突破し、「見守ってあげてるのかな」「これは現場監督の風格」といったコメントが寄せられることとなりました。

【写真：包丁の使い方を教わるお姉ちゃんを『見守る猫』→表情に笑ってしまう】

家族の日課

Xアカウント「ぷっちょ」に投稿されたのは、猫の『ぱお』ちゃん。

飼い主さんは娘さんに包丁の使い方を教えるのが日課だといいます。この日も娘さんが野菜を切っているのを見守っていると、どうやら見守っていたのは飼い主さんだけではなかったそう。

キャットタワーの最上部にある宇宙船の中に座り込み、キッチンのほうを覗いていたというぱおちゃん。キャットタワーの板の上に前足をつき、反対の前足は伸ばしている姿が偉そうで、とても貫禄があったとのこと。包丁を使っている娘さんが気になるのでしょうか。とても真剣な表情で見ていたといいます。もしかしたら、きちんと猫の手で切っているか確認してくれているのかもしれませんね。

他の投稿でも、娘さんがキッチンにいる様子を見守っているぱおちゃんが見られました。ですが、ぱおちゃんはご飯が食べられるとわかれば一目散にキャットタワーを降りてくるといいます。もしかしたら食べ物が好きすぎて眺めているだけなのかもしれません。

貫禄のある見守り

キッチンを真剣に覗いていたぱおちゃんを見た方たちから「ぱおさん、めっちゃシブいお顔」「指導してくれそう」などの声が寄せられていました。

ぱおちゃんがいてくれれば、本物の猫の手を間近で見られて勉強になりますね。娘さんも楽しく料理ができて、とても素敵な環境だと思いました。

Xアカウント「ぷっちょ」では、ぱおちゃんたちの可愛い姿がたくさん投稿されています。今日もぱおちゃんは、同じ場所でしっかりと見守りをしていることでしょう。

