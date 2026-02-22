山本理仁は今季5ゴール目をマーク

ベルギー1部シント＝トロイデンのMF山本理仁が現地時間2月21日、リーグ第26節のデンデル戦で今季5ゴール目をマークした。

地元メディア「HLN」は「見事なシュートで決めた」と伝えた。

シント＝トロイデンは前節の結果を受けて、2009-10シーズン以来、16シーズンぶりのプレーオフ1進出が決定。DMM.comが経営権を取得して以降では、初めての快挙となった。

今節は最下位に沈むデンデルと対戦。開始1分にいきなり先制を許す展開となったが、前半24分にイリアス・セバウィのゴールで追いつくと、同34分には山本のFKが壁に当たった跳ね返りをMF伊藤涼太郎が左足でゴールに流し込み、勝ち越しに成功した。

そして後半22分、伊藤のパスをペナルティーエリア内で受けた山本は、中に持ち出しながらDF2人をずらす。そしてコースが空いた瞬間に左足を一閃。グラウンダーのシュートは、ゴール右隅へ吸い込まれていった。

この山本の今季5点目を地元メディアも高く評価。「HLN」は「伊藤のパスを受けて鮮やかなシュートでゴールを決めた」と報道。「HBVL」も「山本がゴール右下を見事に射抜いた」と伝えた。

チームも4-1で勝利し、3連勝を飾ったシント＝トロイデン。その中心には24歳のレフティがいる。（FOOTBALL ZONE編集部）