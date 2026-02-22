◆練習試合 オリックス―ＪＲ九州（２２日・ＳＯＫＫＥＮ）＝５回表終了後降雨ノーゲーム＝

オリックス・山中稜真捕手（２５）が、一塁の定位置争いに参戦した。２２日、練習試合・ＪＲ九州戦（ＳＯＫＫＥＮ）に「７番・一塁」で先発。１―４の初回、２死満塁で相手左腕の初球を振り抜き、右中間に一時逆転のグランドスラムを運んだ。「チャンスだったので思い切って。最高の結果になった」。同点に追いつかれた直後の３回には勝ち越しの中犠飛を放ち、５打点とアピールした。

プロ１年目の昨季は１９試合で打率１割２分２厘、１本塁打、３打点。「ヒットをほしがりすぎて、ちょっと合わせてしまった」と反省し、オフは「詰まってでもしっかり振り抜く」ことをテーマに掲げた。キャンプでは連日、居残りで打撃練習。「本当に理想の打球が飛んだ。ひとつ自信として、これからにつなげたい」と手応えを口にした。

捕手登録も、目標は一塁、外野のレギュラー。正一塁手の頓宮が負傷離脱するなか「誰かが抜けたからではなくて、自分のできることを精いっぱいやるだけ」と闘志を燃やした。（南部 俊太）