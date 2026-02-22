フィギュアスケート女子で２００６年トリノ五輪金メダルの荒川静香さんが、カロリナ・コストナーさんとの２ショットを公開し話題となっている。

ミラノ・コルティナ五輪の解説者として現地に滞在していた荒川さんは２２日、自身のインスタグラムを更新。「＃聖火 ＃カロちゃん ＃ｍｉｌａｎｏ ＃ｉｔｓｙｏｕｒｖｉｂｅ ＃ありがとう」と記し、地元イタリア出身でエキシビションに特別出演したカロリナ・コストナーさんとのショットを投稿。コストナーさんは今大会男子で銀メダルを獲得した鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）を指導していることも話題だ。

そのほか、五輪の聖火やミラノ大聖堂前での写真、サッカーＡＣミランのユニホームを着た写真、ミラノ・スカラ座前での写真、ジェラートを食べる写真などをアップした。

この投稿には「イタリアは静香さんには最高にパワーをもたらす国ですよね 美しさが眩しいです」「２０年後同じ五輪で美味しいジェラートを味わえて良かったですね」「オ〜！コストナーさん」「サイコーのツーショットです！」「変わらずお美しい」などのコメントが寄せられた。