◆報知新聞社後援 第１４回大阪マラソン（２２日、大阪府庁前スタート、大阪城公園内ゴール＝４２・１９５キロ）

２２日にデビュー２０周年を迎えた、沖縄出身の４人組ロックバンド「かりゆし５８」が、この日の大阪マラソンを盛り上げた。

ギターの新屋行裕（４４）とドラム・パーカッションの中村洋貴（４４）がフルマラソンを完走。５時間１５分２３秒で走った新屋は「自己記録を３０分更新したので、すごくいい日でした」と笑顔。５時間３１分５１秒だった中村も「２８キロ地点で（ボーカル・ベースの前川真悟とギター・宮平直樹の）２人がいた時にテンションが上がって加速しました。応援の力がすごい。道幅も広くて、（選手同士）肩がぶつからずに走りやすかったです」と、充実感を漂わせた。

グループとしては、ゴール地点でのクロージングセレモニーに参加し、スペシャルライブを開催。前川は「今までに迎えたことのない感じでした。音楽的な喜びやプレッシャーだけじゃなくて、自分の体を全部使いました」と笑顔。この２０年間で、大阪は沖縄以外で最も親近感を抱いている街と明かした前川は「その街を走って２０年目の誕生日を迎えられた。大阪とのつながりをより結びつけてくれた。喜びをくれた一日になった」と、ほほ笑んだ。