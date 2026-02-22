日本オリンピック委員会（ＪＯＣ）は２２日、ミラノ・コルティナ五輪の総括記者会見を行った。

日本選手団はここまで金メダル５個を含め、歴代最多となる２４個のメダルを獲得。２２年北京五輪の１８個を６つ上回るメダルラッシュで冬季五輪通算メダル１００個に到達している。

入賞総数も４８と過去最多で、日本選手団の伊東秀仁団長（６４）は「選手たちの活躍に感謝の気持ちでいっぱいです。大きな感動と勇気をもらえた」と語った。

メダル数が過去最多の要因について、伊東団長は「平昌、北京に続いてベテランの選手、若い選手がひとつの目標に向けてかみ合った。オリンピックを経験しているベテランの選手が若い選手を引っ張ってくれた」。

４個の金を含めて９つのメダルを獲得したスノーボード、フィギュアスケートに触れ、「特にスノーボードで多くのメダルを獲得できた。前回より強化が進んでいるなと。フィギュアもスタートの団体戦から勢いがついた。チーム全体がいいムードでこられた。毎日のようにメダルを取っている姿を共有することで、いいように潤滑して回転したのかなと思います」と振り返った。

閉会式にはチームジャパン約５０名が参加。男子はスピードスケートの森重航、女子はフィギュアスケートの坂本花織が旗手を務める。「日本の皆様、イタリアの皆様に敬意と感謝の意を込めて、笑顔で行進してくれると思います」と語った。