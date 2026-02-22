前髪を持つミニチュアダックスのワンコが、丁寧にヘアセットをしてもらう様子が話題を集めています。きちんと整えられたその仕上がりは、まるで人間のマダムのよう。

投稿は記事執筆時点で28万再生を突破し、「マジか。笑」「え！？地毛！？」といったコメントが寄せられています。

【動画：『初めて見たｗｗｗ』前髪がある犬→地毛とは思えない『マダムのような髪型』】

膝の上で始まった“前髪セット講座”

TikTokアカウント「mugimugi_boy」に投稿されたのは、ミニチュアダックスフンドのむぎくんの前髪セット風景。ワンコには珍しく、むぎくんには頭の上に長めの毛があり、まるで人間の前髪のように額へふわりとかかっているのがチャームポイント♡

とある日、飼い主さんの膝の上でじっと座り、頭の上の毛を整えてもらっていたそう。コームでむぎくんの頭の毛を丁寧にとかし始めても、身じろぎひとつしない落ち着きぶりだったとか。まさに「僕の前髪セット講座」と言いたげな貫禄で、思わずクスッと笑えます。

前髪セットは慣れたもの

丁寧に前髪を整えられている最中も、むぎくんは終始穏やかな表情。じっとしたまま、静かにその場にとどまっていたといいます。

途中で大きなあくびをひとつし、ゆったりとした空気が漂っていたとか。日常的にケアを受けているからこその落ち着きなのかもしれません。前髪だけでなく、この落ち着きのある上品さもむぎくんの魅力です。

完成した前髪は、まさかの“マダム級”

場面が変わり、床に立ったむぎくんの額には、くるんと丸まった見事な前髪が完成。密度のある毛がふんわり立ち上がり、ブラウンの毛色も相まって、まるで切り揃えたかのような仕上がりに。

首を少し傾げながら、完成形を披露するように見つめるむぎくん。真顔で、“おしゃれな貫禄”を放っている髪型との組み合わせがたまらなく可愛らしく、“マダム級”と称されるのも納得の仕上がりだったのでした。

投稿には「可愛すぎて何回も見ちゃう」「まって、めちゃくちゃおもろいｗ可愛いｗｗ」「こういう髪型のマダムいるね」「こんな髪型のワンコ初めて見たｗ」などのコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「mugimugi_boy」では、前髪がチャームポイントのむぎくんのさまざまなヘアスタイルが投稿されています。可愛いむぎくんが気になる方は、ぜひチェックしてみてください！

写真・動画提供：TikTokアカウント「mugimugi_boy」さま

執筆：りほ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。