やんちゃな柴犬さんに『おて』と手を差し出してみた結果…。思った以上に意味不明すぎて爆笑必至！？面白すぎる一部始終が話題になっているのです。

柴犬の素敵なツンデレ感が溢れたその光景は記事執筆時点で89万回を超えて表示されており、2.9万件のいいねが寄せられることとなりました。

【動画：柴犬に『おて』と声を掛けた結果→ちょっとだけ考えて…まさかの『空振り』】

柴犬に『おて』と声を掛けた結果…

Xアカウント『@gomashiba_1108』に投稿されたのは、豆柴「ごま」ちゃんのお姿。

ごまちゃんに『おて』をお願いしてみることにしたという飼い主さん。手を差し出しながら、『おてっ！』と声を掛けてみると、それを見たごまちゃんは…なぜか逃走してしまったのだそう。

思った以上に『意味不明すぎる結末』に爆笑

『おて！おては？』諦めずに声を掛け続けたという飼い主さんですが、ごまちゃんはソファの向こう側に姿を消してしまったそう。しばらくして戻ってきてくれたものの…。

頑なにお手はしてくれないごまちゃん、でも諦めない飼い主さん。粘りに粘った結果…その場でグルンッと一周回ってから、フンッとおててを振り上げたかと思いきや…。

まさかの勢い良く空振り！しかし、ごまちゃんの表情はとても誇らしげだったのだとか。『犬界のコメディアン』と名高いごまちゃんならではの意味不明すぎて可愛い行動は多くの人々を笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「惜しいっ！！ｗｗｗ」「めっちゃかわいい」「意味不明すぎて笑っちゃった」「ツンデレが可愛い」「空振りしてるのかわいい」「かわいすぎｗｗ」など多くの絶賛コメントが寄せられています。

犬界のコメディアン！

2021年11月8日生まれのごまちゃんは、個性溢れるお茶目な女の子。飼い主さんとのやり取りは『ツンデレ感』に溢れており、あまりにも愛くるしいもの。

賑やかで愛情に溢れたごまちゃんとご家族の日常は、柴犬の魅力やたくさんの癒しを発信し続けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@gomashiba_1108」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。