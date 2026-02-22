マンチェスター・シティを除く上位勢が苦しむ中で、好調を維持しているマンチェスター・ユナイテッド。彼らのターニングポイントは監督の交代で、マイケル・キャリック体制となってからは勝ち点を稼ぎ続けている。



ルベン・アモリム体制では連勝もままならなかったチームだが、現体制では人が変わったかのように選手たちが躍動している。3バックから4バックに変更したのも一因で、シティやアーセナルといった上位勢をリーグ戦で下している。





一方で、ユナイテッドのDFであるディオゴ・ダロトは前体制でも良かった点はあると『THE Sun』でアモリム前監督を擁護するコメントを残している。「こんなことを言うのは大胆だと思うし、信じられない人もいるかもしれない。でも彼(アモリム前監督)は加入してすぐに人々の目に見えない多くのことを変えたんだ」「彼は高い基準を必要とし、すぐにそれを実行に移そうとした。だから、私たちは適応しなければならなかった」「ピッチ上で我々がやったことは結果的にうまくいかなかったが、彼は今の素晴らしい選手たちを作り上げてくれた。今のチームを見れば新加入選手がユナイテッドをレベルアップさせてくれたことがわかる」現在のユナイテッドではキーマンとなっているコビー・メイヌーだが、アモリム政権では冷遇が目立った。しかし、ダロトはその経験も彼の今後に生かされると考えている。「これまでトップチームにいたのに突然プレイできなくなった。けど、その経験はコビーにとって大きな利益になると思う」