◎22日のDeNA戦（宜野湾）で国内復帰後初登板初先発する楽天・前田健は、恒例の登板前日の取材中に「昨日（取材を）やりながら“明日もやるのかな”、としゃべりながら申し訳なく思っていました…」。22日先発は前日に決定済みも明かせず複雑な心境だったようです。

◎ロッテ・寺地が試合前のノックでフライをネットに当たりながら捕球するとスタンドから拍手。江村バッテリーコーチは「そこに（フライを）上げたオレに拍手やから」。どちらにも拍手です。

◎球団イベントでキティちゃんと共演したソフトバンク・今宮は「親戚みたいなものです。ね？」。実家が大分・サンリオキャラクターパーク「ハーモニーランド」に近く、何度も足を運んだことがあるそうです。

◎実戦初登板で最速156キロをマークしたヤクルト・ウォルターズ。「何キロくらい出せるか？」の質問に「何キロが理想ですか？」と逆質問。100マイル（約161キロ）と向けられると「100マイル！僕もそう思います」。次回登板の球速に期待です。

◎オリックスの新外国人・ジェリーはトレードマークのひげをそって登場。「今朝トリミングしていたら、失敗しまして…」。身長2メートル13の巨漢助っ人が、思わず頭をかいてました。