◆オープン戦 ＤｅＮＡ２―２楽天（２２日・宜野湾）

ＤｅＮＡは２回に楽天の先発・前田健から京田陽太内野手と三森大貴内野手の適時打で２点を先取。その後、同点とされたが、そのまま２―２で引き分け、沖縄でのオープン戦を１勝１分けで終えた。

２回の攻撃では、２点を取ってなお１死一、二塁で、加藤響内野手が放った遊撃へのハーフライナーで二塁走者・京田が帰塁できず、併殺となるシーンがあった。一見すると走塁ミスだが、相川亮二監督は試合後、「あれは、ああいう走塁をしてくれと、勝負かけてくれっていうサインなので、彼はライナーで飛び出したわけではない」と説明した。

走塁面などの細かいプレーを重視することでチームの組織力強化を目指す新指揮官。ライナーが遊撃手の頭上を抜けていれば得点につながっていた可能性は十分。思い切った走塁を求めたベンチの指示は裏目に出たが、“相川イズム”の一端を示すプレーでもあった。

一方、４回無死一、二塁では、二塁走者のクーパー・ヒュンメル外野手が走塁死。打者・京田がバントの構えからバットを引いたにもかかわらずスタートを切ってしまったミスに、相川監督は「アメリカだとああいうプレーってちょっとないので。バントを構えること自体、きっとないと思う。日本だとあるよねって、慣れてもらいたい。確認しながら、やってくれればいい」と、バントを多用する日本野球への対応を求めていた。