◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第３節 千葉１―１（ＰＫ３―５）水戸（２２日・Ｋｓスタ）

千葉はアウェーで同じく昇格組の水戸と対戦し、１―１（ＰＫ３―５）で０９年１１月２２日（ＦＣ東京戦 ２〇１ フクアリ）以来のＪ１の舞台での勝利とはならなかった。これでリーグは開幕から３連敗（ＰＫ戦含む）となった。

試合後の会見で小林慶行監督は「自分たちが質を上げていきたいところでの課題が明確になった。ボールを前進されることができなかった」と悔やんだ。

ボールを支配する時間は多かったものの、シュート数は千葉が６本で、水戸が１２本。後半３１分に相手選手が１人退場し数的優位となったが、水戸の決定機が続いた。指揮官は状況判断に着目を置き、「相手あっての戦いなので。実際に水戸さんは長いボールを入れて攻撃が始まっていた」と分析。次節以降に向け「チームの経験値として成長する姿を見せられるように。積み上げていく信念を持ってやっていきたい」と前を向いた。

また、川崎戦に続いてＰＫ戦を落としたことについては「感情をうまく消化できない。チームは生き物なのでＰＫでも負けは負け。この空気が続くのは非常に嫌」と語り、「だからこそ９０分で勝つためにクオリティーの技術をあげていく必要があると選手には共有した」と明かした。