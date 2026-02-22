元日本テレビでフリーアナウンサーの丸岡いずみ（54）が22日放送のフジテレビ「なりゆき街道旅」（日曜正午）にゲスト出演。日本テレビ系「情報ライブ ミヤネ屋」出演当時のフリーアナウンサー宮根誠司（62）とのやりとりについて語った。

MCの「ハナコ」岡部大から「『ミヤネ屋』とかで、ニュース入って、でちょっとなんか宮根さんからいじられるけど、丸岡さんは丸岡さんで、ニュースモードで返す、ビシッと返すみたいなイメージが」と振られ、丸岡は「そうなんです」と振り返った。

やりとりはどのようにして始まったのかと問われると、「最初から何ですか、ああいうふうにあおってくるような感じっていうんですか？なんだこの人は？みたいな感じでしたね、最初は」と本音を吐露。

急に来たのかとも聞かれたが「ああいう感じの方ってあまり対峙（たいじ）したことがなかったので、なんだこの人はみたいな感じで。最初は正直」と繰り返した。

事前に雑談の打ち合わせがあったのかとの質問には「それはね、ないんですよ」と明言。「というのは、報道フロアから、全体が見える所でやるので、みんな見ているし、凄くバタついているんですね。で、こっちで全部決めるんですね。（ニュースを）どんな項目にするとか。で、項目表を入れていったりとか、ギリギリまでやっているので作業を。そういうのをやっている時間が（ない）っていうか」と回顧した。

岡部が「ニュースを一通り読み終わって、あとは何を言ってくるかみたいな」と続けると、「そうですね。そんな感じでした」とうなずいた。