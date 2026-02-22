◆報知新聞社後援 第１４回大阪マラソン（２２日、大阪府庁前スタート、大阪城公園内ゴール＝４２・１９５キロ）

ジブチのイブラヒム・ハッサン（２９）が２時間５分２０秒の大会新記録で優勝。平林清澄（２３）＝ロジスティード＝が２時間６分１４秒で日本人トップ５位だった。

初マラソンで日本記録（大迫傑、２時間４分５５秒）を目指すことを宣言していた吉田響（２３）＝サンベルクス＝は有言実行で、超積極的なレースを展開した。７・８キロでペースメーカーの前に出て先頭に立ち、独走。３５キロ以降に失速し、２時間９分３５秒で３４位に終わったが、成績以上のインパクトを残した。

日本マラソン史に残る激走だった。吉田響はゴールと同時に倒れ、車いすで医務室に運ばれた。約１時間後、ホテルに戻った吉田響は食事を取れるまでに回復。さらに、ゴールして約５時間後には、スタッフと共に慰労会に参加。飲酒はしないが、大盛りの丼飯を豪快に食べて、元気な姿を見せた。スポーツ報知の取材に応じ、応援してくれたファンに感謝の思いを明かした。

吉田響「皆さんの期待にお答えすることができず、残念ですが、マラソンはやばいということも、楽しいということも知りました。とても、良い経験になりました。ありがとうございました。ゴール後、車いすで運ばれて、ご心配をおかけしましたが、元気です。ご飯が、とても、おいしいです！」