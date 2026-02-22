声優【 松原大典 ♥ 高杉薫 】 結婚を発表 「互いを支えあいながら、温かい家庭を築いていけたら」
声優の松原大典さんと高杉薫さん自身のＸを更新。
結婚したことをを公表しました。
Ｘでは、松原大典さんと高杉薫さんの直筆の署名を添えて「私事で大変恐縮ではございますが、この度、私たち『松原大典』と『高杉薫』は本日入籍いたしましたことをご報告させていただきます。」と、報告。
続けて「まだまだ未熟な二人ではございますが、これからは互いを支えあいながら、温かい家庭を築いていけたらと思っております。」と、記しました。
そして「これまで支えてくださった皆様への感謝の気持ちを大切にしながら、これからの日々を丁寧に過ごしていきたいと考えています。今後とも温かく見守って頂けますと幸いです。」と、その思いを綴っています。
【 松原大典さん プロフィール 】
誕生日：10月4日
出身地：北海道
出身校：アミューズメントメディア総合学院
資格・免許：普免、普通自動二輪（AT車）、珠算検定2級
趣味：野球、バスケットボール、ドライブ
特技：バレーボール
方言：北海道弁
◆主な出演作（アニメ）
「目玉焼きの黄身はいつつぶす？」 近藤
「逆境無頼カイジ」 西田
「のだめカンタービレ 巴里編」 ダニエル
【 高杉薫さん プロフィール 】
生年月日：10月22日
出身地：徳島県
血液型：Ｂ型
身長：169cm
趣味：ボードゲーム、日本酒
資格：声がすごく通る
◆主な出演作（アニメ）
・『へんたつ』
・『ご注文はうさぎですか？？』 ココアの兄
・『スタミュ』
・『タイムボカン24』 鬼娘
