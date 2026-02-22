オープニングはコストナーさん

ミラノ・コルティナオリンピックは２１日、フィギュアスケートのメダリストらによるエキシビションが行われた。

日本勢はペアで金メダルを獲得した三浦璃来（りく）、木原龍一組（木下グループ）、男子で銀の鍵山優真（オリエンタルバイオ）、銅の佐藤駿（エームサービス）、女子で銀の坂本花織（シスメックス）、銅の中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）が華麗な演技を披露した。

オープニングには地元イタリア出身で２０１４年ソチ五輪女子銅メダルのカロリナ・コストナーさんが登場。滑らかなスケーティングで観衆を魅了した。

坂本花織、「好きな動きの詰め合わせ」で舞う

今季限りの引退を表明している坂本は、１月に完成した新作を演じた。過去に滑った競技プログラムから好きな動きを「詰め合わせた」といい、「今までの感謝を伝えつつ、自分がやってきたものを最後に見せたいと思った」。優雅な舞で、五輪のリンクに別れを告げた。

中井亜美「楽しくない日はなかった」

三浦、木原組はペアで逆転優勝を決めたフリーのフィニッシュポーズを見せて、会場を沸かせた。三浦は「（五輪は）かけがえのない場所」と笑顔。木原は今後について「ミラノまで走り抜けることをテーマにやってきた。今は（今後を）何も考えていない」と語った。中井は３回転ジャンプを決め「１００点満点で、楽しくない日はなかった」と初の五輪を振り返った。