日本オリンピック委員会は２２日、この日閉会式を迎えるミラノ・コルティナ五輪の閉幕前記者会見をミラノ市内で開いた。ＪＯＣの橋本聖子会長が会見し「予想を上回る２４個の過去最高のメダルを獲得していただき、選手の頑張りはもとより、支えてくれた監督コーチ、関係者のみなさまに心から感謝申し上げたい」と語った。

橋本会長によれば、今五輪における国内からの反響は予想以上だったという。ＪＯＣとして公式ＳＮＳでは、動画配信などを実施。総再生回数が２億回以上に登ったといい「全体においても過去の大会を相当な数上回る反響を呼んだということ。特に若年層に関して、こういった発信というのは非常によかった。今後スポーツをする中で、少子化の状況で多くの子供たちや若い方たちに、こういったオリンピックを通じてスポーツに関心を持っていただいて、僕たちも私たちもスポーツをオリンピックを目指してみたい。そういう状況になっていくのではないかという期待を持たせていただく、そういう取組だったのではないかなというふうに思っております」と評価を語った。