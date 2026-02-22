エース57号機でパワフルV――。ボートレース尼崎の「ルーキーシリーズ第3戦 スカパー！・JLC杯」は22日、12Rで優勝戦を行い、田中駿兵（23＝徳島）が銘柄機を駆りイン逃げ快勝。昨年12月3日の住之江ルーキーシリーズ第22戦以来となる、自身2回目の優勝を達成した。尼崎では初優出での初優勝となる。2着は3コース捲り差しの若林義人。谷口丞が自身初準優→初優出で3着と大健闘した。

レース間特訓から意欲的に仕掛けた4カド竹間隆晟が、本番でも鋭発05で踏み込んだ。2コース西岡蒼志がコンマ31と大きくヘコんで、コンマ12の田中は「（スタートは）バッチリです。でも隣が…」と壁のないインだったが、竹間の捲り催促に、3コース若林義は捲り差しのハンドル。田中は「ターンマークに対して、しっかり踏み込んでターンするということだけを考えて回りました」と先手を譲らなかった。

前検日に田中が引き当てた57号機は、BBCTで守屋美穂が超抜に仕上げたエースモーター。「（最初は）パーセント（43.4％、前検時）ほどのパワーは感じなかったけど何とか調整が間に合った感じです」。気温上昇にも「早めの段階からボートを下ろして試運転をしたので」と的確に対応した。

「勝率7点、優勝を5回以上したい。上の舞台に出ることを考えて」と明確な目標を設定する。四国地区選手権（1月31日〜2月5日、鳴門）でのG1デビューは「自分の中ではやり切れなかった」の思いを残したが「ここで優勝できて良かったです」と笑顔を見せた。

◇田中 駿兵（たなか・しゅんぺい）2002年（平14）9月5日生まれ、徳島県出身の23歳。徳島支部131期生として、22年11月3日の鳴門で初出走。23年3月11日のまるがめで初1着。24年11月22日の江戸川で初の優勝戦進出。26年鳴門四国地区選手権でG1初出走。通算8優出2V。同期は石本裕武、井上遥妃ら。1メートル68。血液型A。