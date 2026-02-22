歌手・タレントの中川翔子さんが、自身のインスタグラムを更新。3月1日に水戸市民会館で開催されるライブに向けたリハーサルの様子を公開しました。

中川さんは投稿で「3/1水戸ライブのリハーサルもはじまりました！果たして歌えるか、身体動くのか」と不安を吐露する一方、「久しぶりにマイクを持って歌ったら幸せすぎました」と喜びを表現しています。







産後の身体の変化について「産後の自分はあまりにも人生ごと塗り変わり 身体も全然変わってしまったから心配だった」と率直に語った中川さんですが、「一番大好きな歌うことがまたできる！がんばるよ」と前向きな決意を示しました。







産後の仕事復帰について「ママになってできることが狭くなるんじゃなく、人生がさらに濃く広くなった！と思える自分になっていけたらいいなあ」と前向きな姿勢を示し、「産後の仕事復帰、みなさんどうでしたか？悩みのかたちが日々変わっていく、バタバタ」と同じ境遇の母親たちに共感を呼びかけています。







中川さんは双子の赤ちゃんを「世界一大事なふたご」と呼び、「今日ついに腕を組んでましたかわいい しましまブラザーズ 日々の成長を大切に見守れるようにわたしも元気でいよう」と母親としての愛情深いコメントも残しています。







この投稿に、「弟君小さかったのに、お兄ちゃんと変わらなくなって凄い、成長力に感動しました」「ママの元気が一番ですね」「お兄ちゃんが組んでる！仲良し」「腕組みツインズ可愛いな」などの声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】