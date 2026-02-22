半袖姿の人も…連休2日目は各地で“季節外れの暖かさ”52観測地点で2月の最高気温を観測　九州北部、中国・四国地方では「春一番」

22日は全国的にいっそう気温が上がりました。

九州で2026年初めての夏日になるなど、各地で2月としては記録的な暖かさになる中、連休中日を満喫する人たちでにぎわっています。

最高気温が20度近くまで上がり、4月下旬並の暖かさだった長野市。

善光寺には多くの観光客が参拝に訪れ、参道は人でぎっしり。

半袖姿の人もいました。

栃木から来た半袖姿の参拝客：

ちょうどいい。めっちゃ最高。

22日は熊本・八代市で25.8度を観測するなど、沖縄県以外で今年初めての夏日に。

23度を超えた宮崎市内では、上着を脱いだ人や半袖姿の人が目立ちました。

九州北部と中国、四国地方では「春一番」が吹きました。

22日は、全国の52の観測地点で2月の最高気温となりました。

そんな汗ばむような陽気の中、千葉市で行われているのが、こたつに入って温まろうという冬ならではのイベント「こたつ屋台フェス」。

会場には熱々のおでんなどが売られているのですが、温かいものより冷たい飲み物が人気。

子供たちが食べていたのはアイスクリームやかき氷でした。

「こたつ屋台フェス」は23日まで開かれます。

一方、高知・宿毛市では降り出した雨の中、地元の名産品を使ったユニークなイベントが行われました。

投げていたのは、かんきつ類の中で最大級の大きさを誇る果物、ブンタンの皮。

それを円盤状のディスクのように投げ、飛ばした距離を競います。

ところが、思うように飛ばなかったり、規定の範囲を外れてしまったりと、皆さん悪戦苦闘していました。

そうした中、32m19cmを飛ばし女性の部で優勝した人は「やりました。(Q.優勝できると思った？)思ってました」と話しました。