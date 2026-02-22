体の具合やリズムを指す言葉から、算数や数学でおなじみの決まったルールまで。全く異なる4つのシーンを完成させる「共通のひらがな2文字」は何でしょうか？ 語彙の引き出しを整理して、全問正解のスッキリ感を味わいましょう！

バラバラな言葉の断片を組み合わせて、たった1つの共通点を見つけ出す「ひらがなパズル」の時間です！

今回は、健康診断でおなじみの道具から、学習には欠かせない言葉までをセレクトしました。空欄を埋めて、4つの言葉を完成させてください。答えにたどり着いた瞬間の「アハ体験」を楽しみましょう。

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。

ちょ□□
□□ろ
ちょ□□んき
こ□□き

ヒント：お医者さんが心臓や肺の音を確認するとき、胸に当てる道具の名前は？

正解：うし

正解は「うし」でした。

▼解説
それぞれの言葉に「うし」を入れると、次のようになります。

ちょうし（調子）
うしろ（後ろ）
ちょうしんき（聴診器）
こうしき（公式）

体の具合や物事の勢いを示す「調子（ちょうし）」や、空間的な位置を示す「後ろ（うしろ）」の中に、医療現場で活躍する「聴診器（ちょうしんき）」や、正解を導くためのルールである「公式（こうしき）」が隠れていました。ひらがなで分解してみると、干支でおなじみの「うし」という音が、これほどまでに全く関係のない高度な言葉や身近な表現の中に溶け込んでいるのは、日本語のパズル的な面白さですね。

