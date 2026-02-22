【ひらがなクイズ】1分ですっきり！ 空欄に共通する2文字は？ 病院で使う診察道具が入っています
バラバラな言葉の断片を組み合わせて、たった1つの共通点を見つけ出す「ひらがなパズル」の時間です！
今回は、健康診断でおなじみの道具から、学習には欠かせない言葉までをセレクトしました。空欄を埋めて、4つの言葉を完成させてください。答えにたどり着いた瞬間の「アハ体験」を楽しみましょう。
ちょ□□
□□ろ
ちょ□□んき
こ□□き
ヒント：お医者さんが心臓や肺の音を確認するとき、胸に当てる道具の名前は？
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「うし」を入れると、次のようになります。
ちょうし（調子）
うしろ（後ろ）
ちょうしんき（聴診器）
こうしき（公式）
体の具合や物事の勢いを示す「調子（ちょうし）」や、空間的な位置を示す「後ろ（うしろ）」の中に、医療現場で活躍する「聴診器（ちょうしんき）」や、正解を導くためのルールである「公式（こうしき）」が隠れていました。ひらがなで分解してみると、干支でおなじみの「うし」という音が、これほどまでに全く関係のない高度な言葉や身近な表現の中に溶け込んでいるのは、日本語のパズル的な面白さですね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
