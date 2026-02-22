元CAが伝授！ 機内持ち込みにおすすめ、スキンケア＆コスメ4選＜実物レポ＞
こんにちは！ 元CAの美容ライターRilaです。少しずつ暖かくなるこれからの時期、春の旅行を計画する方も多いのでは？ 今回は筆者も実際に使っている、機内持ち込みにおすすめのスキンケアとコスメアイテムをご紹介。ジッパー付きビニール袋に入れて飛行機に持ち込める4アイテムをそろえました。
【写真】とにかく乾燥する機内！ いい香りの保湿アイテムが癒される
■爪の乾燥対策も大切
機内は乾燥しやすく、気づいたら指先がカサカサ…ということも。筆者が何本もリピ買いしているのが「無印良品」の「ネイルケアオイル」。中でも季節限定のスプリングフローラルは春をイメージした新作の香りです。
爪の保湿だけでなく、指先をケアするマッサージオイルとしても使える便利なアイテムです。
■機内持ち込みしたい癒しハンドクリーム
先ほどの「ネイルケアオイル」の香りにハマってしまい、同じ香りのハンドクリームも愛用中！
少量でも手がしっとりうるおい、ベタベタしにくい使用感もお気に入り◎。香りが強すぎないため狭い機内でも使いやすくてうれしい。
■花粉やホコリから肌を守るミスト
乾燥している機内は肌荒れしやすい環境下。筆者がヘビロテしている「dプログラム」の「アレルバリアミスト N」は、メイクの上からも使えて、花粉やホコリから肌を守ってくれる優秀アイテム。乾燥による赤みが気になる方にもおすすめですよ。
■ぷるぷるな唇に
ベタつかないのにしっとりやわらかい唇をかなえてくれるリップセラム。ラベンダーの水光カラーで透明感と血色感たっぷりに仕上げてくれるところが推し。優しい香りで、機内でのリップケアに重宝しています。
元国際線CAが実際に機内へ持ち込むスキンケアとコスメを紹介しました。旅行のおともに、ぜひ参考にしてみてはいかがでしょう。（文・写真＝Rila）
【写真】とにかく乾燥する機内！ いい香りの保湿アイテムが癒される
■爪の乾燥対策も大切
機内は乾燥しやすく、気づいたら指先がカサカサ…ということも。筆者が何本もリピ買いしているのが「無印良品」の「ネイルケアオイル」。中でも季節限定のスプリングフローラルは春をイメージした新作の香りです。
■機内持ち込みしたい癒しハンドクリーム
先ほどの「ネイルケアオイル」の香りにハマってしまい、同じ香りのハンドクリームも愛用中！
少量でも手がしっとりうるおい、ベタベタしにくい使用感もお気に入り◎。香りが強すぎないため狭い機内でも使いやすくてうれしい。
■花粉やホコリから肌を守るミスト
乾燥している機内は肌荒れしやすい環境下。筆者がヘビロテしている「dプログラム」の「アレルバリアミスト N」は、メイクの上からも使えて、花粉やホコリから肌を守ってくれる優秀アイテム。乾燥による赤みが気になる方にもおすすめですよ。
■ぷるぷるな唇に
ベタつかないのにしっとりやわらかい唇をかなえてくれるリップセラム。ラベンダーの水光カラーで透明感と血色感たっぷりに仕上げてくれるところが推し。優しい香りで、機内でのリップケアに重宝しています。
元国際線CAが実際に機内へ持ち込むスキンケアとコスメを紹介しました。旅行のおともに、ぜひ参考にしてみてはいかがでしょう。（文・写真＝Rila）