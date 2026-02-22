◇プロ野球 オープン戦 巨人3-0中日(22日、沖縄・北谷町)

新加入の巨人・則本昂大投手が、中日とのオープン戦に先発。2回を投げ無失点と躍動しました。

則本選手は初回、先頭の岡林勇希選手をショートフライに抑えると、続く田中幹也選手、上林誠知選手を連続三振。初回を三者凡退とすると、2回も中軸との対戦で三者凡退に。2回20球、2奪三振、被安打0、無失点という内容で降板しました。

この日の投球については「まだまだ理想ではないですけど、今の体のポテンシャルというか、疲れとかもある中でのマウンドということを考えると、合格点かな」とコメント。

これまであまり投げていなかったチェンジアップを試したといい、カリステ選手への初球でストライクを奪う場面も。「自分の投球術を増やしていく中で重要な球かな」と話しました。

さらに、移籍後初登板で「すごく緊張した」と、試合前には内海哲也コーチからビンタを入れてもらったエピソードも。「リラックスじゃないですけど、しばいてくれと」内海コーチにビンタをお願いしたことを笑顔で語りました。

この日は再びチームメートとなった田中将大投手も、2回無失点の好投。先発ローテ入りに向け「競争にはなるので、そこで結果を残さないといけないですし、かといってどんどん飛ばしていっていい年齢でもないので、状態を上げることと結果を求めるという中でのピッチングだった」とこの日の登板を振り返りました。