１９９５年に映画「Ｌｏｖｅ Ｌｅｔｔｅｒ」（岩井俊二監督）で女優デビューを果たし、ドラマ「白線流し」（９６年）でヒロインを務めた女優・酒井美紀が２２日、自身のＸで４８歳の誕生日に寄せられた多くの祝福に感謝をつづった。

Ｘで「昨日４８歳になりました。舞台公演もあり皆からお祝いしてもらい、さらにファンの皆様からお祝いメッセージも届いていて、めちゃくちゃハッピーでした」と感謝し、「孔子の論語でいう『不惑』から８年。５０歳の『知命』を目指して！人生の使命、役割を実感できるよう邁進します」と孔子の論語を引用しながらつづった。

インスタグラムでも「不惑と知命のあいだ。揺らぎを抱えながらも、選び取る責任を引き受ける年代に入ったのだと感じています」などと記した。

２００８年１０月に医師と結婚し、現在、高校１年生の長男（１５）の母である酒井。「若っ。まだまだやん」「お世辞抜きで可愛い」「４８でこれかい！流石、芸能人は違うねー」「うそうそ２５歳」「若いなぁ！」「白線流しからちょうど３０年ですね」「白線流しから…３０年 おめでとうございます」などの声が届いている。