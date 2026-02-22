前中日監督の立浪和義氏（56）が21日深夜に放送されたフジテレビ「すぽると！」（土曜深夜0・35、日曜後11・45、この日は深夜0・45）に生出演。2大会連続でWBCメンバーに選出された中日・高橋宏斗投手（23）を叱咤するVTRがオンエアされた。

立浪氏は宮崎で行われている侍ジャパンの事前合宿を取材してから東京に行き、番組に生出演。VTRのなかで立浪氏はブルペンを最初に訪ね、井端弘和監督（50）の隣で投手陣をチェックした。

投球練習を見て宮城大弥投手（24＝オリックス）が気になったという立浪氏。「（マウンド）度胸あるし、コントロールええし。前回も経験してるしなぁ」とその頼もしい姿に目を細めた。

そして、ブルペンを出ると、移動中の高橋宏に遭遇。「宏斗！」と声をかけてきた立浪氏の姿に「あっ！」と声を出した高橋宏が駆け寄ってかつての部下と再会した。

「（カメラに）映してもらえよ、お前」という立浪氏の言葉に、高橋宏が「いいんですか？僕なんか映して」と奥ゆかしさを見せると「“僕なんか”じゃないよ、お前。立派な代表なんやから」とピシャリ。

高橋宏は「ありがとうございます」と恐縮し、「頑張ってよ！」という元指揮官に再び「ありがとうございます」と返していた。