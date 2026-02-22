田浦梅の里で見頃を迎えている梅の花。来園者は急な階段をゆっくり歩きながら眺めていた＝２２日、横須賀市田浦泉町

三浦半島唯一の梅林「田浦梅の里」（横須賀市田浦泉町）で、梅の花が見頃を迎えている。ほのかな甘い香りが一帯を包み、訪れた人たちに春の訪れを告げている。

同所の梅は１９３４年、皇太子さま（現在の上皇さま）の誕生を記念して地元有志が約７００本を植樹したのが始まりとされる。現在は横須賀港を見下ろせる小高い丘約６千平方メートルに約２千本の白梅や紅梅が植えられ、「かながわの花の名所１００選」にも選ばれている。

梅林の管理事務所によると、暖冬で例年より２週間早く開花するとみていたが、今月上旬の寒さで足踏みし、例年通りに戻ったという。斜面の日当たりによってはつぼみの木もあるが、「全体では７、８分咲。あと１０日ほどは見頃が続くだろう」と話す。

穏やかな陽気に包まれた２２日には、多くの家族連れやハイキング客などでにぎわった。横浜市港南区から訪れた女性（６１）は「急な階段を登るるが、休んだ所に咲く花がきれいで楽しく歩けた」と話していた。

入園無料。地元の田浦観光協会は３月１日まで「田浦梅林まつり」と位置付け、来場を呼び掛けている。問い合わせは、同協会電話０４６（８６１）４１８１。