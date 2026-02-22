ミラノ・コルティナ五輪スノーボードの男女ビッグエア（ＢＡ）、スロープスタイル（ＳＳ）のメダリスト５人が２２日、成田空港に帰国した。

男子ＢＡ金メダルの木村葵来（ムラサキスポーツ）、銀メダルの木俣椋真（ヤマゼン）、ＳＳ銀メダルの長谷川帝勝（ＴＯＫＩＯインカラミ）、女子ＢＡ金メダル、ＳＳ銅メダルの村瀬心椛（ここも、ＴＯＫＩＯインカラミ）、ＳＳ金メダルの深田茉莉（ヤマゼン）は約２００人のファンに迎えられ「おめでとう！」と笑顔で迎えられた。

その後の取材では機内での過ごし方を明かし、村瀬と深田は「ほぼ寝てました」と全てを出し切った様子。長谷川は「ビジネスという夢のような空間で帰ってこれるかなと思ったんですけど、なかなか人生そううまくもいかずにエコノミーで帰ってきました」と冗談を交えて語った。

今後は男子３人は２６日の全日本選手権（福島・星野リゾートネコママウンテン）に出場予定。今大会はスノーボード勢だけで計９個のメダルを獲得し、日本勢の圧倒的な強さを見せつけただけに長谷川は「日本のＢＡは本当に世界トップレベル。Ｗ杯に等しいような大会になるのでは。天候やコンディションで難しい部分もあるので、かっこいい姿と無様にこける姿、いろいろな姿を見せていこうと思います」と次なる戦いを見据えた。