新日本プロレスとメキシコ・ＣＭＬＬによる合同シリーズ「ファンタスティカマニア」２２日大阪大会で、ミスティコ＆マスカラ・ドラダがフトゥーロ＆バリエンテ・ジュニアとのタッグトーナメント準決勝に快勝。アベルノ＆マグヌスとの決勝戦（２４日、大阪）に駒を進めた。

ミスティコとドラダの「スカイチーム」は、華麗な空中殺法で試合の主導権を握る。終盤にはドラダがダブルのトラースキックを浴びて窮地に陥るも、ミスティコがフトゥーロにティヘラ、ラ・ケブラーダを放って敵チームの分断に成功した。

バリエンテとの一騎打ち状態となったドラダは変型のバックブリーカーで勝負に出る。最後はシューティングスタープレスで圧殺し、３カウントを奪ってみせた。

試合後のリング上でマイクを握ったミスティコは「バリエンテ・ジュニアとフトゥーロはＣＭＬＬ・アレナ・メヒコのエストレージャにふさわしい才能を見せてくれた。さらに誇りに思うのは、後継者であり、世界に名をとどろかせるマスカラ・ドラダの存在だ。この３人のサポートをできるのは大きな喜びであり、ルチャ・リブレはこの３人が担っていける」とパートナーと対戦相手を称賛。

最後はドラダが「偉大なルチャドールを忘れてはならない。ルチャドールを進化させてくれた。若い３人にいつもインスピレーションを与えてくれた」とミスティコに感謝しつつ日本語で「大阪のみなさん、愛してま〜す！」と、今年１月に引退した棚橋弘至の決め台詞で大会を締めくくっていた。