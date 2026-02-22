◇ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026 侍ジャパン13―3ソフトバンク（2026年2月22日 サンマリン宮崎）

3月に開幕するWBCで大会2連覇を目指す侍ジャパンは22日、ソフトバンクとの壮行試合に13―3で快勝した。今合宿初の対外試合は雨が強まったため7回表終了後に降雨コールド。井端弘和監督（50）は試合前にチームに合流したロッキーズの菅野智之投手（36）とエンゼルスの菊池雄星（34）について言及した。

井端監督はメジャーリーガー2人の合流を受け「大会が近づいているんだな、と感じた」とWBC本番に向け気合を入れ直した。合流1号となった菅野について「今の状態も聞いた。投球も、キャッチャーの構えた周辺には必ず来るなと思って見ていた。順調かなと思う」と印象を語った。

菊池との会話は「試合前に少しだけ」だったといい、「明日、またグラウンドで話せればいいかなと」とさらにコミュニケーションを深めていく考えを示した。

日本の本大会初戦は3月6日の1次ラウンド、台湾戦（東京ドーム）。大会まで2週間を切り、この試合も含め6試合の実戦が組まれている。