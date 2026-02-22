◇明治安田J1百年構想リーグ 京都 2―0 福岡（2026年2月22日 サンガスタジアム）

京都は福岡に2発快勝した。前半32分、相手のミスからFWラファエル・エリアスが2試合連続弾。後半32分には相手DFのクリアミスを見逃さず、FWマルコ・トゥーリオが技ありの右足アウトボレーを流し込んだ。昨季1分け1敗だった福岡にほぼ何もさせない内容。今季初めて90分間で勝利を手にした。

アカデミー出身の新しい逸材が輝いた。昨夏トップチーム昇格を果たし、スタメンでリーグ戦初出場を飾った韓国U―18代表MF尹星俊ゆんそんじゅん（18）は「スタメンは前日、チョウさん（チョウ貴裁監督）に呼ばれて伝えられました。凄く嬉しかったですね」と笑み。ボランチとして走行距離は両チームトップの11キロ975メートル。運動量だけではなく、前半21分には相手の急所を突くスルーパスを通し、ボールを運ぶ場面もあった。「ピッチに立ったら年齢は関係ない。逆に言えばコミュニケーションを取っていないと怖い部分があった」。先輩たちにもポジション取りの要望を出す強心臓ぶりも発揮した。

チョウ貴裁監督は「課題はありますが、きょう見せたプレーは堂々としていた。ビビらずに前にボールを運べる中盤の選手というのは、世界に向けて一番必要な要素」と高く評価。そして「ただ百年構想リーグはJ1出場記録は付かないので“お前、まだ0試合だぞ”と言いました。皆さんも“0試合の選手”と見てもらえたら」と冗談を交えたエールで、さらなる成長を促した。尹も「課題の方が多い」と自らを戒めたが、何拍子もそろったボランチの出現はチームの未来を明るく照らす。