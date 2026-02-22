コブクロ・小渕健太郎、大阪マラソン完走を笑顔で報告「笑顔の大屋根リングの下を走っているようでした」 タイムも明かす
コブクロの小渕健太郎（48）が22日、自身のインスタグラムを更新。この日大阪市内で行われた「大阪マラソン2026」に出場し、フルマラソンを完走したことを報告した。
【写真】笑顔でフルマラソン完走を報告したコブクロ小渕健太郎
小渕は「無事完走しました！沿道の応援の皆さんの心が一つに繋がっていて、まるで、笑顔の大屋根リングの下を走っているようでした」とつづり、完走後の写真をアップ。完走記念メダルを首から下げ、達成感に満ちあふれた、清々しい笑顔を見せている。
「昨年は粉雪の中、今年は気温20度を超える暑さの中のレース。なかなか過酷な条件でしたが、皆さん頑張っていました！ボランティアの方々も、暑さに負けず、ずっと笑顔」とレースの様子をつづり、「また、心と身体を作ってチャレンジしたいです！」とさらなる挑戦へ意気込んだ。
小渕は2012年に大阪マラソンに初挑戦。その後もコブクロのスタッフ等で構成されたプライベートのランニングチーム「TEAM KIAI」で大阪マラソンに参加し続けている。この日、コブクロの公式Xでは「TEAM KIAI無事完走いたしました 沿道からや、ポストで応援してくださった方、皆さまありがとうございました」とメンバーの集合写真も公開された。
また、小渕は大会のアンバサダーを務め、コブクロとしては大会テーマソングに「大阪SOUL」が起用されている。小渕は「大阪マラソンを愛するランナーとして、これからも、テーマソングと共にもりあげていきます！」と力強くつづった。
なお、フルマラソンのタイムは「4:10:47」と明かした。
この投稿に、ギタリストの布袋寅泰（64）が「お疲れ様！完走おめでとう」と反応したほか、「お疲れさまでしたー！」「走ってる姿最高にかっこよかったです 沿道で応援できて幸せでした」「無事に完走してホッとしましたおめでとうございます」「完走素晴らしい」などのコメントが寄せられている。
