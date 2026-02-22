コブクロ・小渕健太郎、大阪マラソン完走を笑顔で報告「笑顔の大屋根リングの下を走っているようでした」 タイムも明かす

コブクロ・小渕健太郎、大阪マラソン完走を笑顔で報告「笑顔の大屋根リングの下を走っているようでした」 タイムも明かす